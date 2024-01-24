AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 20-21 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğreciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Güz dönemi final sınavı sonuçları 'anadolu.edu.tr' adresi üzerinden erişime sunulacak. İşte 2024 AÖF güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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AÖF güz dönemi finalleri 20-21 Ocak tarihleri arasında yüz yüze olarak uygulandı. 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceği sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Peki, "AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sonucu sorgulama ekranı...
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AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Final sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Net tarihin belli olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.
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AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF sınav soruları ve cevapları için tarih bilgisi verilmedi. Ancak güz dönemi final soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması öngörülüyor.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
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AÖF’TE TELAFİ VE BÜTÜNLEME SINAVI YAPILMAYACAK!
Anadolu Üniversitesi senato kararına göre AÖF’te bütünleme veya telafi sınavı bulunmuyor. AÖF güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler, bahar döneminin sona ermesinin ardından başarısız derslerini yaz okulu sınavlarına katılarak verebilirler. 2023-2024 eğitim öğretim yılında AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos’ta yapılacak.