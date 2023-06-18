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AÖF FİNAL SONUÇLARI TARİHİ | 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları bekleniyor... 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları iki oturumda düzenlendi. İlk oturumu 3-4 Haziran'da gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu ise 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların geride kalmasının ardından öğrenciler 'AÖF final sonuçları açıklandı!' duyurusunu beklemeye başladı. İşte, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtları ile ilgili güncel bilgiler...

Giriş: 18.06.2023 - 19:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu ortalamasına yüzde 70 oranında etki edecek final sınavları geride kaldı. Sınavların tamamlanmasıyla AÖF final sonuçları için geri sayım başladı. AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 bahar dönemi AÖF final sonuçları sorgulama ile ilgili detaylar...

  • AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavları 3 - 4 Haziran 2023 ve 10 - 11 Haziran 2023 tarihlerinde vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirildi. 

  • AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Ancak sonuçların 15 gün içinde, yani Haziran ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

  • AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    AÖF final sınavı sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişime açılacak. 

  • SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

  • AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi güz dönemi bahar sınavlarında öğrencilere her dersten 30 soru yöneltildi. Öğrencilerin ders geçme notu alt sınırı 2022-2023 eğitim öğretim yılında 35 olacak. Vize ve dönem sonu (final) ortalaması 35’in altında olan öğrenciler derslerden başarısız sayılacak.

    Sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda iptaline karar verilen soru değerlendirme dışı bırakılacak. AÖF final sınavlarının dönem sonuna katkısı %70 olacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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