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AÖF final sınavı sorgulama: 2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında online (çevrim içi) olarak gerçekleşti. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler gözünü AÖF sınav sonuçlarına çevirdi. AÖF final sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF yaz okulu kayıt süreci 3 Temmuz itibarıyla başlayacak. İşte 2023 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

Giriş: 14.06.2023 - 18:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açıköğretim Fakültesi final sonuçları, Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. AÖF finalleri 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında tamamlanırken, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

  • AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavları 3 - 4 Haziran 2023 ve 10 - 11 Haziran 2023 tarihlerinde vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek. 

  • AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sonuçların 15 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

  • SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

  • AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi güz dönemi bahar sınavlarında öğrencilere her dersten 30 soru yöneltildi. Öğrencilerin ders geçme notu alt sınırı 2022-2023 eğitim öğretim yılında 35 olacak. Vize ve dönem sonu (final) ortalaması 35’in altında olan öğrenciler derslerden başarısız sayılacak. Sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda iptaline karar verilen soru değerlendirme dışı bırakılacak. AÖF final sınavlarının dönem sonuna katkısı %70 olacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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