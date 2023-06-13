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AÖF final sınavı sonuçları sorgulama: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları bekleniyor! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının ikinci oturumu da sona erdi. AÖF, bahar dönem sonu sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlendi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ise AÖF final sonuçları tarihine kilitlendi. İşte, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarına ilişkin detaylar...

Giriş: 13.06.2023 - 18:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. Dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek AÖF final sınavlarının ikinci etabı da tamamlandı. Sınavların geride kalmasıyla AÖF final sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

  • AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavları 3 - 4 Haziran 2023 ve 10 - 11 Haziran 2023 tarihlerinde vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek. 

  • AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sonuçların 15 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

  • SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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