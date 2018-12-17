Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavlarının tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte final sınavlarının yapılacağı tarih merak konusu oldu. 24 - 25 Kasım tarihlerinde yapılan AÖF vize sınavlarının sonuçları geçtiğimz günlerde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Peki, AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? 2018 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi takviminde yer alan bilgilere göre AÖF Güz Dönemi final sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde, bahar döneminin final sınavları ise 25-26 Mayıs tarihinde uygulanacak. 2019 yılının tek ders sınavı ise 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF 2018 - 2019 SINAV TARİHLERİ

SINAV TARİHLERİ Sınav Türü Sınav Tarihi Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

AÖF PUANLAMA SİSTEMİ

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçer

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçer

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçer

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçer

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçer

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçer

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçer

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır.