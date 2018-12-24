Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.

Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

AÖF TÜRKİYE

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019



Kuzey Amerika Programları

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ* 2018-2019 Seçme Sınavı 30 Eylül 2018 Güz Dönemi Ara Sınavı 2 Aralık 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20 Ocak 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 21 Nisan 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 23 Haziran 2019 Üç Ders Sınavı 4 Ağustos 2019 2019-2020 Seçme Sınavı 29 Eylül 2019

*Sınavlar belirtilen tarihlerden Pazar günü yapılacaktır. Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle oturum sayısının artması durumunda Cumartesi günü de sınav yapılabilecektir.

Suudi Arabistan Programları

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ 2018-2019 Seçme Sınavı (Riyad, Cidde, Medine) 30 Eylül 2018 2018-2019 Seçme Sınavı (Kahire) 9 Aralık 2018 Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 9 - 10 Şubat 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 11 - 12 Mayıs 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 22 - 23 Haziran 2019 Üç Ders Sınavı 4 Ağustos 2019 2019-2020 Seçme Sınavı 29 Eylül 2019

Batı Avrupa Yüksek Öğretim Programları (BAP)

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ 2018-2019 Batı Avrupa Programları Seçme Sınavı 23 Haziran 2018 Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 9 - 10 Şubat 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 11 - 12 Mayıs 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 22 - 23 Haziran 2019 Üç Ders Sınavı 4 Ağustos 2019 2019-2020 Batı Avrupa Programları Seçme Sınavı 22 Haziran 2019

* Sınav tarihlerinde olağanüstü haller dışında her hangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Konuyla ilgili olarak herhangi bir tereddüt halinde Batı Avrupa Büromuzdan bilgi alınması, aksi duyuru veya duyumlara itibar edilmemesi son derece önemlidir. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü zorunlu hallerde ilan edilen bu sınav tarihlerini değiştirebilir.

Batı Avrupa Programları

Açıköğretim Lisesi (AÖL) ve Açıköğretim Ortaokulu (AÖO)

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ I. Dönem 19 - 20 Ocak 2019 II. Dönem 13 - 14 Nisan 2019 III. Dönem 29 - 30 Haziran 2019

Azerbaycan Programları

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ 2018-2019 Seçme Sınavı 30 Eylül 2018 Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 9 - 10 Şubat 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 11 - 12 Mayıs 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 22 - 23 Haziran 2019 Üç Ders Sınavı 4 Ağustos 2019 2019-2020 Seçme Sınavı 29 Eylül 2019

Bulgaristan Programları

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ 2018-2019 Seçme Sınavı 30 Eylül 2018 Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 9 - 10 Şubat 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 11 - 12 Mayıs 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 22 - 23 Haziran 2019 Üç Ders Sınavı 4 Ağustos 2019 2019-2020 Seçme Sınavı 29 Eylül 2019

Kosova Programları

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ 2018-2019 Seçme Sınavı 30 Eylül 2018 Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 9 - 10 Şubat 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 11 - 12 Mayıs 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 22 - 23 Haziran 2019 Üç Ders Sınavı 4 Ağustos 2019 2019-2020 Seçme Sınavı 29 Eylül 2019

Makedonya Programları

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ 2018-2019 Seçme Sınavı 30 Eylül 2018 Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 9 - 10 Şubat 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 11 - 12 Mayıs 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 22 - 23 Haziran 2019 Üç Ders Sınavı 4 Ağustos 2019 2019-2020 Seçme Sınavı 29 Eylül 2019

Arnavutluk Programları

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ 2018-2019 Seçme Sınavı 30 Eylül 2018 Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Ocak 2019 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 9 - 10 Şubat 2019 Bahar Dönemi Ara Sınavı 11 - 12 Mayıs 2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 22 - 23 Haziran 2019 Üç Ders Sınavı 4 Ağustos 2019 2019-2020 Seçme Sınavı 29 Eylül 2019

Bosna Hersek Programları