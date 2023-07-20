YKS sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci için de heyecan başladı. Adaylar, 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihlerini ÖSYM'ye bildirecek. Adaylar, YKS tercih süreci öncesinde üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, en çok araştırılan bölümlerden birisi de AÖF bölümü olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere, Açıköğretim AÖF bölümü TYT puanıyla alım yapan bölümlerden birisi. Peki, 2023 AÖF taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar