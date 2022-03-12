AÖF kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan ve Şubat ayı itibarıyla derslere başlayan öğrencilerin gündeminde yaklaşan ara sınavlar var. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2022 Bahar dönemi sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. AÖF Bahar dönemi vize sınavları tarihi belli oldu. AÖF öğrencileri ara sınavlarını Nisan ayında tamamlayacak. Anadolu Üniversitesi Bahar dönemi vize sınavı tarihleri ve ara sınavlar hakkında merak edilenler