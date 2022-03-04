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AÖF Bahar dönemi vize sınavları ne zaman? 2022 AÖF sınav tarihleri nedir, ara dönem sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF Bahar dönemi vize sınavları ne zaman? 2022 AÖF sınav tarihleri nedir, sınavlar online mı?

Üniversite eğitimini açıköğretim programları üzerinden sürdürenlerin merakla takip ettiği AÖF ara sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihlerini araştırıyor. İşte AÖF bahar dönemi sınav tarihi

04.03.2022 - 17:05 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme süreci sona erdiğinden beri öğrenciler tarafından yakından takip edilen AÖF Bahar dönemi vize sınavları tarihi belli oldu. AÖF öğrencileri ara sınavlar için Nisan ayında sınava tabii tutulacak. Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak edilen konuların arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Bahar dönemi vize sınavı tarihleri ve ara sınavlar hakkında merak edilenler

  • AÖF SINAV TARİHLERİ

    AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

  • AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    AÖF 2. dönem vize sınavlarının yüz yüze uygulanması bekleniyor. Bahar dönemi sınavları için sınav merkezi tercihi yapmayan adaylar için güz döneminde seçtiği sınav merkezleri geçerli olacak. 

  • SINAV TARİHLERİ
    Sınav Türü Sınav Tarihleri **** Açıklama
    Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021 11 Ekim'den itibaren 7 hafta
    Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022 29 Kasım'dan itibaren 6 hafta
    Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 18 Şubat'tan itibaren 6 hafta
    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 04 Nisan'dan itibaren 7 hafta
    Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 27 Haziran'dan itibaren 7 hafta

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