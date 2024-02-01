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        Haberler Gündem AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başladı mı? 2024 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kayıt yenileme nasıl yapılır?

        AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başladı mı? 2024 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının açıklanmasının ardından, gözler AÖF bahar dönemi kayıt tarihlerine çevrildi. Öğrenciler akademik takvim de yer alan tarihler arasında kayıt yenileme ücretini yatırarak ders seçiminde bulunabilecek. Bu kapsamda, " AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başladı mı? 2024 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kayıt yenileme nasıl yapılır?" Soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2024 bahar dönemi kayıt yenileme ücreti ve tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 19:10 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:10
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        • 1

          AÖF kayıt yenileme tarihleri gündemdeki yerini aldı. AÖF kayıt yenileme işlemi, e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, "AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başladı mı? 2024 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kayıt yenileme nasıl yapılır?" İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

          AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 1-11 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

          Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

        • 3

          AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

          Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

        • 4

          AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 11 Şubat 2024 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

        • 5

          11 Şubat 2024 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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