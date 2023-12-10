AÖF soru cevapları yayınlandı mı? AÖF ara sınavları sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF yarıyıl ara sınavları gün itibariyle sona erdi. Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavlara ilişkin öğrenciler; AÖF soru cevapları yayınlandı mı ve AÖF ara sınav sonuçları ne zaman duyurulacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, söz konusu duruma ilişkin bilgiler ve AÖF sınav değerlendirmesi hakkında detaylar...
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2023-2024 eğitim-öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yarıyıl ara sınavları sona eriyor. Yurdun dört bir yanından onlarca öğrencinin iştirak ettiği AÖF ara sınavları ile ilgili olarak; AÖF soru cevapları ve sonuç tarihlerine dair tüm bilgileri derledik!
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AÖF SORULARI CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖF sınav soruları ve cevapları oturumların tamamlanması ardından paylaşılıyor. Ara (Vize) sınavı cevap anahtarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.
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SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
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AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.
Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.