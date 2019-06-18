AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Soruları AÖF sınav sonuçları açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Öte yandan bu sene son kez yapılacak üç ders sınav tarihi de belli oldu. İşte haberin detaylar...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi 24 Haziran 2019 Pazartesi - 28 Haziran 2019 Cuma olarak belirlendi.

Yaz Okulu Sınavı için sınav merkezi tercihleri 19 Temmuz'a kadar yapılabilecek. AÖF yaz okulu sınavları 14 - 15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

Yaz okuluna Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrencilerin tamamı başvurabilir. Yaz okulunda en fazla 5 ders alınabilinir. Yaz okulunun başarı notuna etkisi %100’dür. Taban puan 30’dur. 30’dan az alan öğrenci dersten kalır. 30 ve yukarı not alan öğrenci başarı notunun karşılığa göre harf notunu alır. Koşullu geçer notu alan öğrencinin ortalaması 2.00 ve üzeriyse dersten geçer, 2.00 altındaysa ortalamasını yükseltene kadar derse uyarı verilir.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgiye göre 2018-2019 Yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30’da gerçekleşecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülülecek.

Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılacak.