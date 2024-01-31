AÖF 2024 final sonuçları ne zaman açıklanacak? Güz dönemi final sonuçları için geri sayım
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF Güz Dönemi final sonuçları için geri sayım sürüyor. Güz dönemi sınavına giren açıköğretim öğrencileri merak içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2024 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
Anadolu Üniversitesi AÖF 2024 Güz Dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak? 20-21 Ocak Cumartesi - Pazar günü yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi finallerine giren öğrenciler merak içerisinde başta belirtiğimiz sorunun cevabını araştırıyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte emrak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 Güz Dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapıldı.
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.
ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?
AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.
AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.