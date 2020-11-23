Sinemaya asla kendi filmlerini izlemek için gitmediğini söyleyen 24 yaşındaki Anya Taylor-Joy, şunları da sözlerine ekledi:

Emma filmi çekilirken gerçekten panik atak yaşadım. 'Ben ilk çirkin Emma'yım ve bunu yapamam' diye düşündüm. Çünkü filmdeki ilk replik, 'Güzel, zeki ve zenginim' cümlesiydi.