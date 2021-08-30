"KAÇMAK İSTEMİYORUM"

Eve gidip ağladığını ancak durumu anladığını söyleyen Taylor-Joy bulduğu çözümü şu sözlerle anlattı:

Ertesi sabah dışarı çıktım ve 'Merhaba, benim adım Anya. Kamerayı indirelim ve tanışalım' dedim. Ben av değilim! Kaçmak istemiyorum. Şunu tercih ederim; bunun senin işin olduğunu anlıyorum ve umarım ufak tefek bir kadın olduğumu ve şu anda korktuğumu anlayabilirsin. Bu yüzden anlaşabilir miyiz, böylece işini yapabilirsin ve ben de daha az korkmuş hissedebilirim?