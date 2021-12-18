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'Antroposen' yayında!

Müzik hayatında kariyerinin on yedinci yılını kutlayan Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu maNga, "Antroposen 001" ismini verdikleri merakla beklenen beşinci stüdyo albümlerini yayınladı

18.12.2021 - 17:01 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Türkçe alternatif rock müziğin MTV ödüllü grubu Manga, temasında insanlık ve doğa duyarlılığını temel aldığı 'Antroposen 001' ismini verdikleri beşinci stüdyo albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

  • İLK ALBÜMÜN 17. YIL DÖNÜMÜNDE ÇIKIYOR

    Ünlü müzik grubunun kendi yapım firması 'maNgamusic' çatısı altından yayınlanan ilk albüm olma özelliğini taşıyan 'Antroposen 001', aynı zamanda çıkış tarihi olarak; Manga'nın 14 Aralık 2004 yılında yayınladığı ilk albümleri 'Manga +'nın 17. yılında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

  • Pandemi sürecinde müziğe yoğunlaşan pek çok sanatçı, yeni şarkılarını ve albümlerini dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Kendilerini üretmeye adayan müzisyenler, melodilerini sevenlerine sunuyor. İşte sizin için seçtiklerimiz...

  • "MASA" TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

    Taha Gürbüz, geçtiğimiz nisan ayında dinleyicilerle buluşan EP'sinin ardından, bir ayrılığı iki tarafın gözünden de anlattığı "Masa"yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Elektronik öğeler barındıran, nakaratta hareketli gitar yapısının duyulduğu şarkıda Gürbüz'e yerli alternatif pop sahnesinin yetenekli isimlerinden Lila da eşlik ediyor. 

    Taha Gürbüz, şarkısını, "İlişkinin tüm kaotikliğine rağmen son derece sakin, kimsenin kimseyi suçlamadığı ve makul sebeplerle yaşanan bir ayrılığın hikayesi..." sözleriyle anlatıyor. 

    "Masa", klibi ile birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı.

  • "İKİLEM"DEN YENİ ŞARKI

    "Bir Sebebi Var" isimli şarkısıyla dinleyicisinin beğenisi kazananve ardından yayınladıkları "Kaybolurum Gülüşünde" isimli şarkılarıyla müzik listelerindeki yerini zirveleyen İkilem", yeni şarkısı "Bu Saatten Sonra" ile tüm radyo ve dijital platformlarda yerini aldı.

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