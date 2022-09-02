Ada ekibine gelmesinde Teknik Direktör Erik ten Hag'in etkili olduğuna vurgu yapan 22 yaşındaki Brezilyalı yıldız, "Bu seviyeye gelmem şans eseri olmadı. Erik, Ajax'a geldiğim andan itibaren bana çok iyi davrandı ve bana inandı. Onunla birlikte, tekrar tarih yazmayı ve daha da büyümeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.