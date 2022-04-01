Yunan şarkıcıdan 'dostluk' mesajı

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yunan şarkıcı Antonis Remos, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Remos'un konserine Türkiye’den sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim büyük ilgi gösterdi.

Özel bir çalışma içerisinde geceye hazırlanan mekanın ekibi, Atina gecelerini menüsü ve dekorasyonu ile adeta İstanbul'da yaşattı. Gecede Remos'a sahnede 1 ton karanfil döküldü.

'DOSTLUK' MESAJI: BİZ KARDEŞİZ

Sezen Aksu’nun “Beni Yak” şarkısını Türkçe seslendiren Yunan şarkıcı, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Antonis Remos, "Muhteşem bir atmosfer var. Sizlerle Türkiye’nin en iyi mekanında buluşmak benim için çok özel. Yazı sabırsızlıkla bekliyorum. Yaz boyunca beraber olacağız. Ayrıca biz iki kardeş ülkeyiz. Birbirimizden farkımız yok. Sizler bizim kardeşlerimizsiniz. İstanbul benim ikinci evim." diyerek, dostluk mesajı verdi.

Konserde Fikret Orman, Adnan Polat, Serdar Bilgili, Erkut Soyak, Ayşe San, Şeyda Coşkun, Niyazı Mete, Ali Güven, Gökhan Çarmıklı, Mithat Erdem, Beşiktaşlı futbolcu Miralem Pijanıc, Seda Sayan, Fettah Can, Cansu Kurtçu, İrfan Karakaş ve Levent Kızıl, gece boyunca Remos’a eşlik etti.