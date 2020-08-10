İspanyol oyuncu Antonio Banderas sosyal medya hesabı üzerinden 60. yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Banderas, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi.

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