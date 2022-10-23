Real Betis ile Atletico Madrid, LaLiga'nın 11. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde ise sahneye Antoine Griezmann çıktı. Sağ kanatta kazanılan köşe vuruşunu doğrudan kaleye gönderen Fransız yıldız Betis savunmasının temasıyla da golü buldu ve Atletico'yu 1-0 öne geçirdi.

71'de bir kez daha sahne alan Girezmann skoru 2-0'a getirdi.

84. dakika oynanırken Real Betis, Nabil Fekir ile farkı 1'e indirse de puan için yeterli olmadı. Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken Real Betis ise 20 puanda kaldı.