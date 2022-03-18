Antioksidan çılgınlığı

Canlılık yaşam boyu beslenme ile dışardan alınan çeşitli maddelerin hücresel yapımı ve yıkımı arasındaki denge ile devam eder. Metabolizma adı verilen bu süreçteki kimyasal reaksiyonların sonucu açığa çıkan bazı yan ürünler ve atık maddeler çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. İşte antioksidanlar vücutta üretilen veya dışardan alınan gıdaların ve çevresel faktörlerin sebep olduğu hücre hasarlarını önleyen bileşiklerdir.

Antioksidan nedir?

Vücuttaki serbest radikallerin ve dengesiz moleküllerin neden olduğu hücresel zararları önleyen maddelere antioksidan denir. Serbest radikaller aslında yapısı bozulmuş olan oksijen molekülleridir. Bunlar doku hasarına neden olur, bağışıklık sistemini zayıflatır, kronik hastalıklara, enfeksiyonlara ve hatta kansere neden olurlar.

Peki doku hasarına yol açan serbest radikaller nasıl oluşur? Çevresel faktörlerin etkisi var mıdır?

Yaşlılık tüm canlılarda görülen biyolojik bir süreçtir. Bu süreçte metabolizmada geriye dönüşümsüz birtakım değişiklikler yaşanır. Bunlardan en önemlisi ve yaşlanma sürecine en çok sebep olanı serbest radikal adı verilen, vücudumuza giren oksijenin yanmasıyla ortaya çıkan, bir elektronu eksik bozulmuş oksijen molekülleridir. Bunlar etraf dokulara saldırgan moleküllerdir. Dokularda hasara neden olurlar, hastalanmayla beraber ölüme kadar giden bir sürece yol açarlar.

Serbest radikaller en fazla kendi vücudumuzda enerji üretimi sırasında açığa çıksa da, ağır metaller, egzoz gazı, radyasyon, sigara, gübre, ilaç kullanımı, yapay tatlandırıcı içeren gıdalar, işlenmiş gıdalar, tarımsal ilaçlar da serbest radikallerin oluşmasına neden olurlar.

Stres serbest radikal oluşumunu artırır mı?

Stres düzeyinin yükselmesi serbest radikal miktarını artırır. Bedenin strese karşı verdiği cevap sonucu birçok serbest radikal açığa çıkar.

Serbest radikaller hangi hastalıklara neden olurlar ? Serbest radikaller kanser yapar mı?

Açığa çıkan serbest radikaller yaşlılık sürecini hızlandırırken özellikle,

-Kalp damar hastalıklarına,

-Merkezi sinir sitemi hastalıklarına,

-Beyin hasarına,

-Kaslarda hasarlanmaya,

-Kemiklerde dejenerasyona ve erimeye sebep olurlar.

Aynı zamanda hücresel seviyede DNA hasarına yol açtığından kansere de neden olurlar.

Serbest radikallerden nasıl korunuruz?

Metabolizma devamlılık gösteren bir süreç olduğundan açığa çıkan serbest radikallerin tümünden korunmak imkansızdır. Vücudumuzdaki birtakım enzimler bu serbest radikallere karşı savaşsa da bağışıklık sistemimiz yeterli kalmayabilir. İşte bu nedenle besinlerle alınan antioksidanların etkisi büyüktür.

Antioksidanların faydaları nelerdir?

-Kalp- damar sağlığının korunmasını sağlar,

-Görmeyi güçlendirir, göz hastalıklarının oluşmasını geciktirir,

-Kanseri önler,

-Bağışıklık sistemini güçlendirir,

-Yaşlanmayı geciktirir,

-Bunama riskini azaltır, hafızayı güçlendirir,

-Enfeksiyonları önler,

-Ciltte canlılığa sebep olur,

-Saç dökülmesini azaltır, saçları güçlendirir,

-Sperm kalitesini artırır.

Antioksidanlar nelerdir?

Başlıca antioksidanlar;

-Selenyum

-C vitamini,

-E vitamini,

-Koenzim Q10,

-Vitamin A ve Beta karoten,

-Gingo biloba,

-Alfa lipoik asit,

-Glutatyon' dur.

Antioksidan içeren besinleri ve antioksidan çılgınlığı adı altında alınan yanlış takviyeleri yazımın 2. bölümünde bahsedeceğim.

Sağlıkla kalın.