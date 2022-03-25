Antioksidan adı altında gereksiz ve yanlış takviye ürünlere dikkat!

Antioksidanlar, vücutta üretilen veya dışardan aldığımız besinlerle oluşan ve hücre hasarını önleyen bileşiklerdir. Doku hasarına neden olan serbest radikalleri temizler ve oksidasyonun neden olduğu hasarı azaltırlar. Paslı bir demirin pasından arınması gibidir. Sağlığın korunması ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesi adına önemli bileşiklerdir.

Peki antioksidan adı altında satılan her ürüne güvenmeli miyiz? Antioksidan içeren besinler nelerdir? Besinlerle alınan antioksidanlar yeterli midir?

Kalp-damar hastalıkları, Alzheimer, diyabet, lokomotor sistem hastalıkları ve kanser gibi birçok kronik hastalıkların riskini önemli ölçüde azaltan antioksidanlar; nar, domates, pancar, siyah ve kırmızı üzüm, çilek, yaban mersini, enginar, böğürtlen, ceviz, fındık, bitter çikolata gibi bir sürü besin maddesinde bolca vardır.

ANTİOKSİDAN İÇEREN EN ÖNEMLİ BESİNLER NELERDİR?

Antioksidanların beslenmedeki en önemli görevi metabolizma sonrası oluşan oksidatif stresi önlemesidir. Yaşam şartları gereği yanlış ve yetersiz beslenme sonucu ortaya çıkan birçok hastalıktan korunmak için antioksidan içeren besinler tüketmeliyiz. Askorbik asit (C vitamini), tokoferoller (E vitamini), fenolik bileşikler ve karotenoidler gıdalardaki en önemli antioksidan maddelerdir. Peki bunları içeren besinler nelerdir?

Enginar; zengin bir antioksidan madde olan klorojenik asit içeriği bol olan bir sebzedir. Ayrıca A,B,C,E ve K vitaminleri açısından da zengindir. Kızartmadan ziyade kaynatma yöntemiyle tüketilmelidir.

Domates; Likopen açısından zengin bir besindir. Likopen özellikle cildin canlılığı açısından gerekli bir üründür.

Kayısı, kiraz ve karpuz da likopenden zengindir.

Çilek; Bağ dokusunu ve kollajen üretimini artıran C vitamini açısından zengin bir üründür. Kolesterol değerinin dengelenmesi açısından da önemli bir üründür.

Nar; Antioksidan açısından süper bir meyvedir, antioksidan içeriği çok yüksektir.

Ceviz; İçerdiği zengin mineraller nedeniyle kötü kolesterolü düşürür. E vitamini dahil tüm antioksidanları içerir. Önemi bir protein kaynağıdır. E vitamini bakımından çok zengindir.

Yaban mersini; özellikle zihinsel fonksiyonların devamı için önemlidir. Önemi miktarda B,C ve K vitamini içerir.

Kırmızı lahana; Beyaz lahanadan 2 kat daha fazla antioksidan içerir. Özellikle kırmızı pancarla beraber kullanımı günlük antioksidan ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Her ikisi de vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

Brokoli; Bol karotenoid içerir. Lif açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bitter çikolata; çikolata sevenler sevensin. Kakao içeri yüksek olan bitter çikolata, kolesterolü dengeler, kanda iyi kolesterolü yükseltir. Ancak içeriğindeki şeker oranından ötürü dozunu iyi ayarlamak gerekir.

Tüm bunların dışında fasulye, ıspanak, salatalık, avokado kale, yeşil çay, ahududu ve işlenmemiş kuruyemişler de antioksidan açısından zengin diğer besinlerdir.

BESİNLER DIŞINDA ANTİOKSİDAN ADI ALTINDA SATILAN ÜRÜNLER GÜVENLİ Mİ?

Ne yazık ki günümüzde tam bir antioksidan çılgınlığı yaşanmaktadır. Hiçbir kontrolden geçmeyen merdiven altı dediğimiz takviye ürünlerin ne içerdiğini bilmiyoruz. Gençlik hapları ya da takviyeleri adı altında satılan birçok ürünün antioksidan ve vitamin içeriği açısından yararlılığı tartışmalıdır. Bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı ya da Türk Gıda Koteksine uygunluğu araştırılmalıdır. Gereksiz vitamin yüklenmelerinden kaçınmak lazımdır. Örneğin A vitamini fazlalığı vücutta karaciğerde birikip, karaciğer yetmezliğine yol açabilmektedir. Bilinçsizce kullanılan yüksek doz vitaminler karaciğer ve böbrek sağlığını tehdit edebilir. Örneğin; selenyum günlük 900 mg gibi yüksek oranda tüketimi toksik olabilir. Satılan hiçbir antioksidan meyve ve sebzenin karşılığı değildir ve bu takviye ürünler egzersiz ve diyete tercih edilmemelidir.

Unutmayalım ki, sağlıklı yaşam sağlıklı beslenmenin sonucudur. Vücutta fazlaca biriken yağın karşılığı olan obezite sistemik bir hastalık olup diyabet gibi birçok kronik hastalığında sebebidir.

Sağlıkla kalın.