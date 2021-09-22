Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve hoşgörü kenti olarak bilinen Hatay'da 2012 yılında, müze-otel olarak hizmet veren Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ile St. Pierre Kilisesi arasında yer alan bölümde, kilise için karşılama merkezi yapılması kararlaştırıldı.
AA'nın haberine göre alanda yapılan sondajda mimari kalıntılar bulunması üzerine çalışmaların kurtarma kazısına dönüştürülmesi planlandı.
Bu yıl ağustosta Hatay Arkeoloji Müzesi koordinasyonunda 16 kişilik ekiple kurtarma kazılarına başlanan alanda, milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen zeytin ezme taşı, depo, atölye ve satış alanları ile su sistemi bulundu.
Kazılarda bulunan 37 tek kulplu testi ve çok sayıda kaba ait ağız, kulp ve dip parçaları da Hatay Arkeoloji Müzesinin laboratuvarında temizlenip titizlikle muhafaza ediliyor.
Kazının tamamlanmasının ardından Antiocheia Antik Kenti'nin özellikle ticari hayatı ve mimari yapısı ortaya çıkarılarak, bölgenin açık hava müzesi olarak ziyarete açılması hedefleniyor.
Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, kurtarma kazısı yapılan alanın Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ile St. Pierre Kilisesi arasında yer almasının çok önemli olduğunu söyledi.
Burasının Antiocheia'nın ilk kurulduğu yer olduğunu anlatan Ersoy, şöyle konuştu:
"Habibi Neccar ve Hac Dağı, Helenistik ve Roma dönemlerinde Antiocheia'nın yerleşim sahası. Amacımız o yerleşim sahasını ortaya çıkarmak. Antik kaynaklarda bu bölgede Geç Roma'da İmparator Valens tarafından forum yani insanların alışveriş yaptığı, dükkanların yer aldığı bir alandan bahsediliyor. Ayrıca devlet kurumlarının, agoranın, meclis binasının, hamamların olduğu belirtiliyor. Bunun zaten izlerinin hepsini Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi altında görüyoruz. Amacımız burada bilimsel kazıları devam ettirerek müze otel ve kilise çevresiyle bir bütün olarak alanı açık hava müzesine dönüştürmek."
Ersoy, kazı çalışmalarının şu an küçük bir alanda sürdürülmesine rağmen çok sayıda mimari yapı kalıntıları ve arkeolojik eser bulduklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!