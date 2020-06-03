Antika radyo ve pikaplara atölyesinde yeniden "ses" veriyor

Bu radyolara adeta yeniden hayat veren ve eski birçok radyoyu çalıştırabileceğini düşünen Korkut, atıl vaziyetteki radyoların yanı sıra satın aldığı bozuk eski radyoların tamirini de yapmaya karar verdi.İkamet ettiği Kepez Mahallesi'ndeki apartmanın zemin katında 10 yıl önce 30 metrekarelik atölye kuran Korkut, mesai saatlerinin dışında kalan zamanını burada geçirerek, çok sevdiği antika radyo ve pikaplara yeniden "ses" veriyor.- "Tarihe ışık tutmaya çalışıyorum"Nuri Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski radyoları tamir etmeyi sevdiğini söyledi.Bazı radyoların yedek parçalarının pek bulunmadığını aktaran Korkut, şöyle devam etti:"Onun için bu radyolara ait yedek parçaları eşten, dosttan ve bu işlerle uğraşan arkadaşlardan temin edip onlara adeta hayat vermeye çalışıyorum. Evimin altında kurduğum atölyemde boş vakitlerimi değerlendirmiş oluyorum. Bu işe başladığım günden bugüne çevremde bulunan arkadaşlarım geliyor atölyeme. Onların da radyolarına bakım yapıyoruz. Hem pikaplar hem de lambalı radyoları azami özen göstererek, orijinalliğini koruyarak tamir ediyorum. Bu işten çok keyif alıyorum."Korkut, tarihe ışık tutmaya çalıştığını anlatarak, "Şu an elimde en eski bulunan radyo 1947 yılında üretilmiş Hollanda malı bir ürün. Bu tür radyoları bazen bit pazarından alıyorum. Bu radyolar piyasada pek yok, olanları da tarihin değerini bilenler güzel bir şekilde koruyorlar." ifadelerini kullandı.Koleksiyonunu genişletmeye çalıştığını ve atölyesinde 40'a yakın radyo bulunduğunu belirten Korkut, elindeki radyoların hepsinin çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.
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