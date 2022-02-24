Gramofonlarını tamir edebilecek usta bulamayınca tek başına bu işi yapmaya karar verdiğini söyleyen Şekerbay, "Bunu kendim yapacağım, diye inat ettim. Oturdum, çözdüm, tamir ettim, yaptım. İki tane gramofonum oldu. Bu gramofonları yapabilmek için yedek parçaya ihtiyacım oldu. Bunun için de başka bir gramofon aldım ve onun parçalarını kullandım" dedi.