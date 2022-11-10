Kulüp olarak bazı toplantıları Evkaya'nın antika eşyalarla dolu odasında yaptıklarını ifade eden Temurtaş, "Yaşımızın yetmediği binlerce şey var. 300-500 yılı aşan ürünler var. Buraya geldiğimizde huzur buluyoruz. Büyüklerimizin, atalarımızın, dedelerimizin yaşadıkları zorlukları anlıyoruz. Bu eserleri gördüğümüz zaman daha çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.