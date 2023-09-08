Antika eşya toplayan Çelik Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor

Bir süre sonra antika eşya toplamanın kendisinde tutkuya dönüştüğünü anlatan Çelik, "Anneannemden kalan eski eşyaları vardı. Bu eşyaları komşulara vermek istediler. Ninem benim için çok kıymetliydi. Kıyamadım bu eşyaları başkalarına vermeye ve kendim muhafaza etmeye başladım.