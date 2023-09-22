Antik Roma'da olsaydınız hangisini yapıyor olurdunuz? Büyük İmparatorluk'ta duymaya bile tahammül edemeyeceğiniz garip meslekler
Eski Roma'da yaşasaydık siz hangi mesleği icra ediyor olurdunuz? İşte Büyük İmparatorluk'ta ilginç meslekler…
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İnsanlığın var olduğu ilk günden bu yana topluluk halinde yaşam hayati bir önem taşımıştır. Hayatın devamlılığı için elzem olan toplum, aynı zamanda iş paylaşımını da beraberinde getirir. Birbirine ihtiyaç duyan topluluk içindeki her bireyin farklı görevleri olmalıdır ve herkes üstüne düşeni yapmakla yükümlüdür.
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Tarihte güçlü bir yere sahip olan Antik Roma'da bu böyle olmuştur. Her ne kadar akıllarda çoğunlukla savaşçıların ve politikacıların egemen olduğu bir toplum canlansa da Antik Roma halkının sahip olduğu başka mesleklerde vardı. Tarihin en önemli kültür şehrinde asker ve politikacılardan fazlasına ihtiyaç vardı ve birçok meslek alanı o dönemde kendini farklı şekillerde gösterdi.
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ANTİK ROMA'DA HALK HANGİ MESLEKLERİ YAPIYORDU?
Antik Roma'nın çiftçilerden tüccarlara, gladyatörlerden senatörlere kadar pek çok işi vardı. Örneğin Roma, diğer birçok toplum gibi çiftçilerin ekinleri hasat etmelerini ve hayvan yetiştirmelerini şart koşuyordu. Ayrıca krallığa mal ve hizmet sağlayan işletmeleri de yönetmeleri gerekiyordu. Ve tabii ki sınırlarını korumak için askerlere ihtiyaçları vardı. Bu nedenle, bugün gördüğünüz gibi benzer işler görmeniz kaçınılmaz olsa da tarihin o döneminde Roma'ya özgü bazılarını görmeniz muhtemeldir. Bu büyük imparatorluk ve kültüründe sanıldığından çok çalışma alanları bulunuyordu. Geri dönme şansınız olsaydı, şu anki işinize benzer bir iş bulabilir miydiniz?
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Ressamlık
Önemli mesleklerden biriydi. Kendi içerisinde 5 gruba ayrılmaktaydı.
Al-fresco, ıslak sıva üzerine yapılan duvar resmi sanatçılarıdır.
Al-secco, kuru zemin üzerine tutkallı boyalarla çalışan sanatçılardır. Levha ressamı, M.Ö. 5.yüzyılın ikinci yarısından itibaren levha resmi yapmışlardır.
Ankostik, Yunanlarda biliniyordu ve sıvı balmumu içeren boyalar kullanırlardı.
Son olarak ise sahne ressamı, antik dönemde teatral faaliyetlerin çok olmasına karşın dekor düzenlemek bu ressamların işiydi.
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Çiftçilik
Antik Roma da tıpkı diğer imparatorluklar gibi gıda ihtiyacını karşılamak için çiftçilere ihtiyaç duyuyordu. Bu meslek özellikle de savaş zamanı askerleri doyurmak için çok önemliydi.
Antik Roma'daki çiftçi aileler, ekip biçtikleri büyük arazilere sahipti. Bu araziler, büyük şehir nüfusunu doyurmakla sorumluydu. Bunun sonucunda, ekim, dikme, biçme ve hasat kaldırma gibi çiftçilikle alakalı çeşitli işler vardı. Ayrıca, değirmen ve tahıl ambarını çalıştırmak için de iş gücü gerekiyordu. Ancak bu iş gücü için ucuz oldukları için köleler tercih ediliyordu. Antik Roma'daki çiftçiler çoğunlukla buğday, arpa, üzüm ve sebzeler yetiştiriyordu.
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İşyeri sahipleri
Antik Roma ekonomisi yükseliyor, iş fırsatları yaratıyordu. Roma'da fırından kıyafet ve eşya dükkanlarına değin birçok işletme bulunuyordu.
Antik Roma'da işyerlerini genellikle aileler yönetiyor ve nesilden nesle aktarıyordu. Antik şehirdeki en başarılı kuruluşların ticaret yapmak için başka yerleri arayan gemileri de vardı. Diğer tipik işletme sahipleri ise silah yapma, balıkçılık, berberlik ve alet yapmadan oluşuyordu.
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Kölelik
Roma İmparatorluğu esir edilen insanlar sayesinde kalkındı demek yanlış olmaz. Köleleri, varlıklı aileler alıyordu ve her türlü iş için kullanıyorlardı.
Antik Roma'daki köleler ya savaş esnasında esir alınan insanlardı ya da köle satan tüccarlardan alınıyordu. Kendilerine çok kötü muameleler gösteriliyordu; fakat her zaman değil. Antik Roma ekonomisinde önemli bir yere sahiplerdi. Kesin bir sayı söylemek zor fakat çoğu tarihçi Roma nüfusunun yüzde 25'ini kölelerin oluşturduğuna inanıyor. Zengin asilzadeler, 500'e kadar esir barındırabiliyordu. Şehirdeki ailelerin evinde yaşayan kölelerin daha iyi bir hayatı oluyor ve eğitim alıyorlardı. Bu köleler, öğretmenlik ve muhasebe işlerinde kullanılıyordu.
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İnşaat işçiliği / Mimarlık / Mühendislik
Devasa Roma İmparatorluğu'nun altyapısını oluşturmak ve sürdürmek için bir sürü insana ihtiyacı vardı.
İnşaat işçileri, yolları, köprüleri ve kemerli su yollarını yapmaktan sorumluydu. Ayrıca evleri, tapınakları ve halka açık hamamları da inşa ediyorlardı.
Mimarlar bu yapıları tasarlıyor ve mühendisler de yapıların güvenli olduğundan emin oluyordu. Halk inşaat işçiliğinde genellikle köleleri kullanıyordu ama bunun için işe aldıkları insanlar da vardı.
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Asker
Roma İmparatorluğu, toprak ve mülklerini düşmandan korumak için orduya ihtiyaç duyan askeri bir imparatorluktu.
Antik Roma'da orduda her sınıftan insana iş olanağı vardı.
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Heykeltraşlık
Prehistorik dönemlerden itibaren karşımıza çıkan heykellerin, antik dönemde önemli bir meslek grubu olduğunu görmekteyiz. Heykeltraşlar, devlet için ya da kişi için özel olarak çalışabilirlerdi. Müşteri tarafından istenilen formu yontmak onların işlerdir.
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Siyasetçi
Roma hükümeti oldukça karışıktı; bu yüzden de siyasete irmek isteyenler için birçok fırsat bulunuyordu. Roma ilk başta tüm güce sahip krallar tarafından yönetiliyordu fakat kısa bir sürede cumhuriyete geçildi.
Toplumun elit üyeleri aynı zamanda Senato'ya mensuptu ve 600'e yakın pozisyon vardı. Roma hükümetinde yer alan diğer meslekler ise vergi yönetimi, askeri servis ve kamu yönetimi gibi işlerdi.
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ANTİK ROMA'DA İLGİNÇ MESLEKLER
Şamar oğlanı: Genç bir prens veya asilzadeyle birlikte eğitim alıp onlar yerine cezalandırılan çocuklardı.
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Koltukaltı kılı çeken kişi: Kokmamak için koltukaltı kıllarını bu kişilere çektiriyorlardı.
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Çırpıcı: Çırpıcılar kıyafetleri yıkamak ve kurulamaktan sorumluydu. Kumaşı suda bekletir, sonra güneşte kuruturlardı. Bu mesleğe sahip olanlara ise fullers denilmekteydi.
Bu işi yapmak zorunda olanlar genellikle yağları ve diğer safsızlıkları gidermeleri gerektiğinden, amonyak tuzları nedeniyle idrar kullanırlardı. Sonuç olarak, Fullers bütün gün ayak bileğine kadar idrar içinde durmak zorunda kalacaktı ve iş en tatsız işlerden biri olarak kabul edildi.
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MESLEKLER TOPLUM HAKKINDA ÇOK ŞEY ANLATIYOR
Meslekler, özellikle antik Roma'daki işler için toplum hakkında pek çok bilgi sağlayabilir. Bize o zamanın insanları için neyin gerekli olduğuna dair bir fikir veriyor.
Örneğin, kırbaçlanan erkeklerin olması, bize toplumun seçkin üyelerinin görgü kurallarıyla ilgilendiklerini gösteriyor. Ayrıca çocuklarının bu şeyleri öğrenmesini sağlamak için aşırı önlemler almaya istekli olduklarını da söyler.
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Koltuk altı tüy yolma makinelerinin varlığı bize kişisel hijyenin önemli olduğunu söylüyor, ancak bugün sahip olduğumuz teknolojiye sahip değillerdi. Bu, çamaşırları temizlemek için idrar kullanmak zorunda olduklarından, çırpıcı işinde de belirgindir.
Kaynak: History Defined