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Antik kentin liman bölümünde 2 bin yıllık mendirek bulundu

Çanakkale Boğazı'nda, Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti yakınlarındaki antik limanda devam eden su altı araştırmalarında yaklaşık 2 bin yıllık mendirek bulundu

Giriş: 15.12.2022 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Çanakkale Boğazı'nda Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınında yer alan ve 2 bin 400 yıllık liman kenti olan Alexandria Troas Antik Kenti'nde, bu yıl gerçekleşen kazı çalışmaları yaklaşık 30 kişilik bir ekibin katılımıyla devam ediyor. 

  • DHA'nın haberine göre Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe koordinesindeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle ve maddi desteğinin yanı sıra Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle gerçekleştiriliyor.

  • Bu yıl antik kentte devam eden kazıların yanı sıra kentin liman bölümünde su altı araştırmacıları tarafından çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan bu çalışmalar sonucunda Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mendireğin izine rastlandı.

  • "BÜYÜK BİR KENT OLDUĞUNA DAİR BİLGİLER VERİYOR"

    Antik limandaki çalışmaların çok önceye dayandığını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "1700 yıllardaki seyyahların haritalandırma çalışmalarında antik liman yer bulmuş. Çünkü içerisinde, bugün hapsolmuş iç liman bölgesinde bir su birikintisi var. Halkımızın 'Kalpli Göl' olarak tanıdığı ya da 'Pembe Göl' olarak isimlendirilen aslında bir iç liman bölgesi mevcut. Biz burada sadece kıyı bandının ötesinde, deniz içerisinde özellikle dış liman bölgesinde birkaç yıllık kalıntıların tespit edilmesiyle ilgili su altına belgeleme ve görüntüleme çalışması yaptık.

  • 2022 yılında Dalyan köyünün hemen güneyinde bulunan antik limanın bu sefer diğer tarafta bir bağlantısı var mı diye köyün kuzey sahil bandının gerisinde kısa süreli bir araştırma yaptık. Burada arkadaşlarımız denizin altına uzanan mendirek kalıntısına rastladı. Roma dönemine ait bir mendirek. 

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