Antik kenti ayağa kaldırmak için iğneyle kuyu kazıyorlar

Aydın’a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sultanhisar ilçesinin kuzeyinde bulunan Nysa Antik Kenti’nde kazılar yaklaşık 20 yıldır devam ediyor.
İHA'nın haberine göre antik kentin altın çağlarında yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı düşünülen şehirdeki 12 bin kişilik antik tiyatro ve çevresinde devam eden kazı restorasyon çalışmalarında görev alan mermerciler adeta hünerlerini sergiliyor.
Gelişen teknolojiye rağmen 26 asır önce mermerlere yansıtılan figürlerin bugün aynısını yapmanın kolay olmadığını belirten zanaatkarlardan İsmet İpor ve Mehmet Liman, “Zamanında bu taşlar birbirine kurşun dökülerek bağlanmış. O zamanın teknolojisini bilmediğimiz için bu kadar devasa eserler nasıl yapılıp dikilmiş insanın mantığı almıyor. Çok uğraş vermişler” diye konuşturlar.
"PARASI İÇİN DEĞİL SEVDİĞİMİZ İÇİN YAPIYORUZ"
Yaptıkları işi iğne ile kuyu kazmaya benzeten ve kesinlikle sanat ruhu olmayan kişinin bu işi yapamayacağını belirten İsmet İpor, “Bu iş parası için yapılacak bir iş değildir. Tarihe ve sanata ilgi ve alakası olmayan içinde sanat ruhu taşımayan kimsenin bu işi yapması mümkün değildir. Çok küçük bir eserin birebir benzerini yapım işi bile 10 gün sürebiliyor. Ancak 10 sonunda aldığımız keyfe de diyecek yok. Burada Roma dönemine ait eserleri yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
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