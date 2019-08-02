02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Kıbrıs'ta tartışma Rum Kilisesi'nin 14 katlı lüks bir otel ve 2 gökdelen yapılacağını açıklamasıyla başladı. Yeroşibu bölgesindeki arazinin, kilise mülkü olduğu ve istenilenin yapılabileceği savunuldu. Ana muhalefet partisi AKEL, bölgede arkeolojik kazıların yapıldığını belirterek, "Burada kültürel cinayet işleniyor" açıklaması yaptı.
Başpiskopos II. Hrisostomos da, otelin yapımına ‘engel olunamayacağını’ belirterek, ‘kazıları traktöre binip kaldıracağım’ diyerek çalışmaların son bulması çağrısı yaptı.
'BU KÜTÜREL BİR CİNAYETTİR'
Rum Bakanlar Kurulu da, Başpiskopos II. Hrisostomos'un isteği üzerine bölgeyi eski eser kategorisinden çıkardı. Otel ile ilgili çalışmalar başlayınca, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu açıklama yaptı.
Rum iktidar partisi DİSİ ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, işlenen kültürel cinayete seyirci kaldığını söyleyen Stefanu, "Hükümet ve Başpiskopos, bilimsel kurumların, Yeroşibu Belediyesi’nin, yurttaşların endişelerini, çığlıklarını küçümsüyor. Bu öfke yaratıyor. Yeroşibu’daki kültürel cinayet önlenmelidir. AKEL bunun için gerek mecliste, gerekse meclis dışında gereken her şeyi yapacaktır” dedi.
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