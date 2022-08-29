Kazılarda bulunmuştu... Yapboz gibi birleştiriliyor

DHA'nın haberine göre heykelciklerin bir arada, bu kadar sayıda bulunması, arkeoloji dünyasında büyük ses getirdi. Sağlam 70 toprak heykelciğin yanı sıra binlerce heykelcik parçası, kadın ve erkek başları bulundu.

Antalya'nın Demre ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında, Myra ve Andriake antik kentlerinde, 2020-2021 yıllarında Roma Tiyatrosu Orkestrası'nda yapılan kazılarda 70 'terrakota' (toprak heykelcik), gün yüzüne çıkarıldı.

BU YIL SAHADA KAZI YOK

Myra ve Andriake kazılarının bu yılki bölümünde ise sahada kazı yapılmıyor. Bulunan antik heykelcik parçaları, kazı ekibi tarafından temizlenip, türüne göre ayrıldı. Her parça, kırılmalarını önlemek için pamukların içine konuldu.

Binlerce küçük parça, kazı laboratuvarında titiz çalışma ile bir araya getiriliyor. Antik parçaların birleştirilmesiyle toprak heykelcikler, ortaya çıkarılıyor. Bu parçacıklar içinde 125 baş bulunması, Roma Tiyatrosu Orkestrası'nda çok zengin heykelcik koleksiyonunun göstergesi olarak nitelendiriliyor. Yapılan birleştirme çalışmaları sonunda yeni antik heykelcikler ortaya çıkarıldı.

Antik heykel parçacıkları konusu üzerine doktora yapan kazı ekibinden Sema Talu, "Myra ve Andriake kazılarında tiyatronun orkestrasında ortaya çıkan binlerce parça birleştirildiğinde, çok büyük ve önemli bulgulara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle terrakota heykel çalışmaları için elimizdeki örnekler, çeşitli açılardan büyük önem taşıyor" dedi.