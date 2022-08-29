Kazılarda bulunmuştu... Yapboz gibi birleştiriliyor

Antalya'nın Demre ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında, Myra ve Andriake antik kentlerinde, 2020-2021 yıllarında Roma Tiyatrosu Orkestrası'nda yapılan kazılarda 70 'terrakota' (toprak heykelcik), gün yüzüne çıkarıldı.
DHA'nın haberine göre heykelciklerin bir arada, bu kadar sayıda bulunması, arkeoloji dünyasında büyük ses getirdi. Sağlam 70 toprak heykelciğin yanı sıra binlerce heykelcik parçası, kadın ve erkek başları bulundu.
BU YIL SAHADA KAZI YOK
Myra ve Andriake kazılarının bu yılki bölümünde ise sahada kazı yapılmıyor. Bulunan antik heykelcik parçaları, kazı ekibi tarafından temizlenip, türüne göre ayrıldı. Her parça, kırılmalarını önlemek için pamukların içine konuldu.
Binlerce küçük parça, kazı laboratuvarında titiz çalışma ile bir araya getiriliyor. Antik parçaların birleştirilmesiyle toprak heykelcikler, ortaya çıkarılıyor. Bu parçacıklar içinde 125 baş bulunması, Roma Tiyatrosu Orkestrası'nda çok zengin heykelcik koleksiyonunun göstergesi olarak nitelendiriliyor. Yapılan birleştirme çalışmaları sonunda yeni antik heykelcikler ortaya çıkarıldı.
Antik heykel parçacıkları konusu üzerine doktora yapan kazı ekibinden Sema Talu, "Myra ve Andriake kazılarında tiyatronun orkestrasında ortaya çıkan binlerce parça birleştirildiğinde, çok büyük ve önemli bulgulara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle terrakota heykel çalışmaları için elimizdeki örnekler, çeşitli açılardan büyük önem taşıyor" dedi.
"BÜYÜK BİR ANTİK YAPBOZ GİBİ"
Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Yaptığımız bu çalışma, ofiste kazı yapmak gibi. Binlerce parça, büyük bir antik yapboz gibi tamamlanıyor. Parçaları aranıyor. Her gün başka bir parça, başka bir bir heykel vücudun bir yerine daha kavuşuyor. İlk defa kazıda değil ama ofiste yaptığımız çalışmalardan envanterik eser elde ediyoruz. Şimdi o zengin koleksiyon daha da zenginleşiyor. Bu yıl epey bir parça olacak fakat öncesinde olmayan tiplerden de yeni örnekler bularak daha da bir çeşitlilik yakaladık. Amaç buradaki yapbozdan, parçalardan sağlam heykelcikler ortaya çıkarmak" diye konuştu.
Bu yıl atölyede parçaları birleştirerek, heykellerin neler olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Çevik, "Gövdesi olmayan, bilmediğimiz ya yok olmuş ya da minicik parçalar olduğu için tamamlayamadığımız ya da asla bulamayacağımız şeyler de var. Her baş bir heykel sayılacağına göre, bu büyük bir zenginlikten iz veriyor. Bu yılki çalışmamız depoda başları tamamlayarak, yeni heykeller bulma, o heykelleri oluşturma çabası" dedi.
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