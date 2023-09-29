Antibiyotik niyetine içiliyor: Hangi çorba hangi hastalığa iyi gelir?
Sonbahar aylarına giriş yaparken grip ve nezle gibi hastalıkların görülme oranı sıklaştı. Hastalık dönemlerinde adeta antibiyotik görevi gören şifalı çorbalar, bağışıklığı yükselterek hızlı iyileşmeyi sağlıyor. Peki hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor ve faydaları neler? İşte detaylar.
- 1
YAYLA (YOĞURT) ÇORBASI
Yayla çorbasının içerisinde bulunan yoğurt, fosfor ve kalsiyum açısından oldukça yüksektir. İyi kolesterolü yükselten yayla çorbası kötü kolesterolünde düşmesine yardımcı olur.
Yayla çorbasının içerisindeki konjüge linoleik asit, yağsız vücut kütlesini artırarak yağ kütlesinin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca yayla çorbasının içerisindeki yoğurt probiyotik görevi görerek ishale iyi gelir.
- 2
TARHANA ÇORBASI
İçerisinde yoğurt, domates, sarımsak ve çeşitli baharatlar bulunan tarhana çorbası mineral ve vitamin bakımından zengindir. Besleyici çorbalardan birisi olan tarhana, bağışıklığı güçlendirir ve soğuk algınlığı nezle ve grip gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini düşürür.
İçerisindeki yoğurt ve bitkiler sindirimi kolaylaştırır. Düzenli olarak tüketmek ise metabolizma yavaşlığına karşı iyi gelir.
Yüksek seviyedeki tansiyonun dengelemesini sağlar ve kötü kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarına karşı iyi gelir. Tarhana çorbası ayrıca içerisindeki mineraller sayesinde gelişim çağındaki çocukların kemik yapısını güçlendirir.
- 3
İŞKEMBE ÇORBASI
İşkembe çorbasının içerisinde bol miktarda kolajen vardır ve kolajen sayesinde hasarlı dokular kısa süre içinde iyileşme gösterir. İçerisinde bulunan antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerin hareketlerini kısıtlar.
İşkembe çorbasında kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir ve B12 gibi birçok vitamin bulunur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan işkembe virüslere ve bakterilere karşı koruyucu özellik sağlar.
Ayrıca güçlü bir protein kaynağı olduğu için kas kütlesini korur ve kas oranının artırılamasında etkilidir.
- 4
KELLE PAÇA ÇORBASI
Kelle paça çorbasının içerisinde yüksek oranda antioksidan madde vardır. Bu nedenle uzmanlar tarafından sıklıkla önerilir. Düzenli olarak kelle paça çorbası içmek, virüs ve enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağlar.
Ateşin düşmesine yardımcı olurken, boğaz ve baş ağrısına da iyi gelir. Soğuk algınlığı ve gribe karşı son derece koruyucu olan kelle paça çorbası içerisinde kolajen, magnezyum ve kalsiyum bulunur.
Kemik gelişimine iyi gelir ve kolajen bağ yapısını destekler.