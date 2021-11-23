Anthony Loffredo, uzaylı gibi görünmek için iki parmağını kestirdi - Haberler

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Fransa'da yaşayan ve kendisini bir uzaylıya benzetebilmek için bir dizi ameliyat geçiren Anthony Loffredo (33), son olarak iki parmağını kestirmek için bıçak altına yattı.

İstediği görüntüye kavuşmak için gözleri de dahil vücudunun tamamını dövmelerle kaplatan Loffredo, ilk olarak dudaklarını ve burnunu aldırdı. Dilini de ortadan ikiye kestiren Loffredo, son olarak sol elinin iki parmağını kestirerek elinin pençe görüntüsüne kavuşmasını sağladı.

The US Sun'da yer alan habere göre, Loffredo yaptırdığı şok edici değişikliklere rağmen, uzaylıya dönüşme hedefinin yalnızca yüzde 34'üne ulaştığını söyledi.

Sosyal medya hesabında, yüzük parmağı ve serçe parmağının olduğu yerde dikişlerin olduğu bir el görüntüsü paylaşan Loffredo, “İç huzurumu geliştiriyorum” mesajını paylaştı.

2017'de Fransız Midi Libre gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Çok küçük yaşlardan beri insan vücudundaki mutasyonlar ve dönüşümler konusunda tutkuluyum."