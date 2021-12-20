Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık'taki Minnesota Timberwolves maçında sol dizi burkulan 28 yaşındaki Davis'in, iç yan bağlarında zorlanma tespit edildi.

Kariyerinde 8 kez all-star seçilen Davis'in bu sezon 23,3 sayı, 9,9 ribaunt, 2 blok ortalamaları bulunuyor.

Lakers, 16 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 6. sırasında yer alıyor.