Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlı ekipleri, kurutulmaya bırakılan 200 kilogram Antep fıstığını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 4 zanlıdan birini yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheliler H.S, S.S. ve C.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.