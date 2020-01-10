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İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Ankaragücü'nde başarılı savunma oyuncusu Ante Kulusic, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısı için fazla zamanları olmadıklarını bildiklerini kaydeden Ante Kulusic, ''Konyaspor maçına çok az bir zamanımız var ama ligin ikinci yarısı için hazır olacağımızı düşünüyorum. Çünkü burada çok iyi çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.
''HER MAÇA BİR SAVAŞMIŞ GİBİ ÇIKACAĞIZ''
Türkiye'de ligin ikinci yarılarının daha da zor geçtiğini dile getiren Kulusic, ''Takım olarak bunun bilincindeyiz. Bizim için her maç bir final olacaktır. Her maça bir savaşmış gibi çıkacağız, inşallah sonunda da iyi çalışarak ligde kalmayı başarırız'' diye konuştu.
''LİGİN İLK YARISI BİZİM İÇİN İYİ GEÇMEDİ''
Ankaragücü için ligin ilk yarısının iyi geçmediğini vurgulayan Kulusic, ''Ben de bu durumdan mutlu değilim. Son 3 maçtaki performansımız bizim için yeterli olamayacaktır, çünkü ikinci yarılar daha zor olur ve önümüzde 3 tane zorlu maç var. Eğer ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapabilirsek kendi işimizi kolaylaştırabiliriz'' şeklinde konuştu.
''TARAFTARLARI ÇOK SEVİYORUM''
Kulusic, Ankaragücü taraftarlarını çok sevdiğini ve her maç kendilerini desteklediklerini söyleyerek, ''Taraftarları çok seviyorum, her zaman destek oluyorlar. Özellikle evimizde oynadığımız maçları çok seviyorum çünkü taraftarlarımızı arkamıza aldığımızda büyük bir destek, büyük bir coşku oluyor bizim için. Özellikle de saygı duyuyorum. Ankara'yı ve Ankaragücü'nü çok seviyorum. Soyunma odasında da iyi bir atmosferimiz, arkadaşlığımız var. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada bulunduğum süre içerisinde de her zaman elimden geleni yapacağım'' ifadelerini kullandı.
'' BURAK YILMAZ İLE SÜREKLİ BİR SAVAŞ İÇERİSİNDE OLUYORUZ''
Büyük maçlarda biraz zorlandıklarını dile getiren Ante Kulusic, konuşmasını şöyle tamamladı:
''Benim zorlandığım forvetlerden birisi Burak Yılmaz. Gerçekten O'na büyük bir saygı duyuyorum. Sürekli mücadele içerisinde oluyoruz karşılıklı oynadığımız zaman. Sürekli bir savaş içerisinde oluyoruz, bundan sonra da öyle olacak."
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