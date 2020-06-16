Antarktika Türk bilim insanlarına “laboratuvar” oldu

Türk bilim insanları, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında kutup biyoçeşitliliğinden canlı bilimlerine, ekolojiden deniz bilimlerine kadar farklı alanlardaki çalışmalarını "beyaz kıta"ya taşıdı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Korhan Özkan (fotoğrafta),odak organizmalardaki besin ağını tanımlayabilmek için Ukrayna’nın Vernadsky üssü yakınlarındaki penguen kolonilerinden dışkı örnekleri aldı.

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