Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Antarktika'da ilk kez kuş gribi görüldü

        Antarktika'da ilk kez kuş gribi görüldü

        Bilim insanları, Antarktika'da ilk kez kuş gribi (H5N1) virüsü tespit edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antarktika'da ilk kez! Leş yiyici bir kuş türünde görüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        The Guardian'ın haberine göre, bilim insanları, İngiliz denizaşırı topraklarının bir parçası olan Kuş Adası'ndaki leş yiyici bir kuş türünde H5N1 virüsü tespit edildiğini açıkladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bilim insanları, kıtada ilk kez rastlanılan virüsün Antarktika'nın zengin yaban hayatı popülasyonu için yıkıcı etkisi olabileceğini düşünüyor.

        PENGUENLER DE RİSK ALTINDA

        İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü'nden (BAS) Ashley Bennison, adadaki kuşlardan alınan örneklerin, H5N1 pozitif çıktığını belirtti.

        Bennison, "Bu çok üzücü bir durum. Adadaki türleri elimizden geldiğince izlemeye devam edeceğiz, ancak şu anda virüsün tam etkisinden emin değiliz" ifadesini kullandı.

        Antarktika Araştırmaları Bilim Komitesi tarafından, bölgeye ulaşan kuş gribinin etkilerine ilişkin yapılan risk değerlendirme raporu, bölgedeki kürklü foklar, deniz aslanları, skua ve martıların yanı sıra, penguenlerin de risk altında olduğunu ortaya koydu.

        Raporun baş yazarlarından Dr. Meagan Dewar, hastalığın yayılmasının, bölgedeki yaban hayatının geleceği ve Antarktika'ya özgü canlılar üzerinde yıkıcı bir etki bırakabileceğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa