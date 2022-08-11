Mozaikleriyle ünlü kent gün ışığına çıkarılıyor

AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Antandros Antik Kenti kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Altınoluk Mahallesi'nde denize yakın alanda yapılıyor.

Kazı heyeti başkanı, Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat, AA'ya 2000 yılında yüzey araştırmasıyla başlayan çalışma kapsamında, 2001'den itibaren kazıları sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl kazı çalışmasını Roma villası ve nekropolis (mezarlık) olmak üzere iki alanda gerçekleştirdiklerini aktaran Polat, villanın teraslara oturan bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Terasların en altında bulunan, villaya ait olduğunu düşündükleri endüstriyel alandaki 7 dükkandan 5'ini önceki yıllarda gün ışığına çıkardıklarını, bu seneki hedeflerinin kalan 2 dükkanı açarak mimarisini anlamak olduğunu belirten Polat, şöyle devam etti:

"Böylece Roma villasının güney sınırını net şekilde tespit etmiş olacağız. Önümüzdeki yıllarda, hatta bu sene de başlayacağız, restorasyon bölümüyle ortak çalışma yürütmekteyiz. Evin kalıcı çatı projesini oluşturmak için bir altyapı bu. İlk önce Roma villasının tamamen planını öğreneceğiz. Bu son aşamaya geldi zaten. Onun sonrasında bu evi, nasıl duvar resimlerini, mozaiklerini, koruyarak kalıcı bir çatıyla kapatıp ziyaretçilerimize açabiliriz, bunun altyapısını oluşturmak bu seneki hedefimiz."

NEKROPOLİS 4 VE 5. YÜZYILLARDA ENDÜSTRİYEL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Polat, nekropolis alanında bugüne kadar 549 mezar tespit ettiklerini ve bunların hangi dönemlere ait olduğunu belirlediklerini bildirdi.

Buna göre, nekropolisin milattan önce 8'inci yüzyıldan itibaren milattan sonra 1'inci yüzyıla kadar kullanıldığını tespit ettiklerini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Şu an nedenini tam olarak bilmiyoruz ama bu tarihten sonra nekropol kullanım dışı kalıyor. Yaklaşık 250-300 yıl kadar bir süre burası kullanım dışı ve yamacın eğiminden dolayı erozyonla gelen topraklar mezarların üstünü kapatmış. Roma imparatoru Diokletianus döneminde kentin gelişmesiyle beraber bu alan kente ait bir endüstri alanına dönüşmüş. Çünkü mezarlık alanının üstüne oturan 4 ve 5'inci yüzyıla ait hem şarap işliği var hem de bir cam atölyesi var. Bu bulgulardan alanın endüstriyel alan olarak kullanıldığını görüyoruz."

Prof. Dr. Gürcan Polat, önceden açılmış olan Roma yapılarının boş bölümlerinde kazıları daha da derinleştirerek eski devirlerdeki mezarlara da ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Mozaikleriyle ünlü, Kaletaşı Tepesi'nin batı yamaçlarında yer alan antik şehirdeki arkeolojik buluntular, milattan önce 7-8'inci yüzyıllara uzanıyor. Kazılarda Roma dönemine ait mozaiklerle bezenmiş bir villaya, kanalizasyon ağına, dükkanlara ve pek çok lahde rastlanan antik kentin adının, Troya Savaşı sırasında da geçtiği biliniyor.