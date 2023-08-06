Antalyaspor’un mavi forması çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekiyor

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FTA Antalyaspor'un, 2023-2024 futbol sezonunda lig ve Türkiye Kupası’nda giyeceği formaların tanıtımına devam ediliyor. Orman yangınlarında fedakarca mücadele eden orman işçilerine adanan beyaz formadan sonra önceki gün de sokak hayvanlarına adanan kırmızı formanın tanıtımı yapılmıştı. Son olarak deniz ve çevre kirliliğine dikkat çeken mavi formalar beğeniye sunuldu. Bu sezon 4 farklı tasarım ile futbolseverlerin beğenisine sunulan formalar, sosyal sorumluluk ve farkındalık anlamları yüklenerek hazırlandı.

Kirliliğe karşı Akdeniz mavisi

Üzerinde dalga deseni, kollarında kırmızı-beyaz şeritler bulunan alternatif mavi forma çevre kirliliğinin yanı sıra özellikle denizlerimizdeki kirliliğe dikkat çekiyor. Yaptığı deniz kirliliği belgeseli birçok ülkede ve belgesel kanallarında gösterilen, uluslararası ödüller alan yönetmen Alican Abacı’nın rol aldığı film, Konyaaltı sahilinde çekildi. Denizlerdeki kirliliğin gösterilmesiyle başlayan film, “Kirletmeyelim, görmezden gelmeyelim” vurgusu ile bitiyor. Formanın sol alt köşesine ise dalga emojisi eklendi. Forma tanıtımları, klasik çubuklu forma ile sona erecek.