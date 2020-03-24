Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da kulüp yöneticileri, daha önce 24 Mart'ta başlayacağı belirtilen idmanların ikinci bir duyuruya kadar tesislerde yapılmayacağını futbolculara bildirdi.

Futbolculardan, antrenmanlarına bireysel olarak geçici süreyle evlerinden devam etmeleri istendi.