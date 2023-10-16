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        Haberler Spor Futbol Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun oğlu öldü mü, son durumu nedir? Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun oğlu Davi neden öldü? - Futbol Haberleri

        Antalyasporlu futbolcu Naldo'nun oğlunun son durumu nedir? Antalyaspor'dan açıklama...

        Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi'den acı haber... Geçtiğimiz ay Antalya'da meydana gelen kazada ağır bir şekilde yaralanan ve yaklaşık 40 gündür hayatta kalma mücadelesi veren Davi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. İşte, Antalyaspor kulübünden yapılan resmi açıklama ve söz konusu kazanın ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:36
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        • 1

          Spor dünyası Antalyasporlu yıldız oyuncu Naldo'nun oğlu Davi'den gelen üzücü haberle sarsıldı. 35 yaşındaki Brezilya doğumlu oyuncunun 4 yaşındaki oğlu Davi, geçtiğimiz ay Antalya'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Söz konusu kazadan sonra hastaneye kaldırılan Davi, hayat mücadelesini kaybetti...

        • 2

          ANTALYASPORLU NALDO'NUN OĞLU DAVI HAYATINI KAYBETTİ...

          Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Seni unutmayacağız Davi! Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

        • 3

          KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

          Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin kalbinin ambulansta 2 kez durduğu ve hayata geri döndürüldüğü belirtildi.

        • 4

          SIKIŞAN KAYINPEDERİ, ÇEVREDEKİLER ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

          Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

        • 5

          Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alınan Davi, 48 saat yoğun bakımda uyutuldu. Doktorlar, bugün Davi'nin beyin bulgularına bakacak. Diğer yandan aynı hastanede bulunan Walter Tilatti ile özel bir hastanede tedaviye alınan Alexandra Nardy'nin, yoğun bakımdan servise alındığı öğrenildi.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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