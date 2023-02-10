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Antalyaspor´dan depremzedelere psikolojik destek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, tesislerinde ağırladığı depremzedelere psikolojik destek vermeye başladı.

Giriş: 10.02.2023 - 20:55 | Güncelleme: ABONE OL
Antalyaspor´dan depremzedelere psikolojik destek
DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6´lık depreminden etkilenen depremzedeleri tesislerinde ağırlayan Antalyapor, çocukları ve yetişkinleri de yalnız bırakmıyor. Kulüp profesyonelleri çocuklar için geldikleri ilk günden itibaren psikolojik destek vermeye başlarken yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular hem çocuklarla vakit geçirip hediyeler veriyor hem de dertleşip sohbet ediyor.

PSİKOLOJİK DESTEK VERDİLER

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesislerinde konuk edilen 120 depremzedenin çocukları için öncelikle bir oyun alanı oluşturan Antalyaspor, çocukların sorunsuz bir ruh ve beden sağlığına kavuşmaları için çalışma yaptı. Çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine yardımcı olmak ve kaygılarını azaltmak için oyunun ve resmin gücünden faydalanan kulüp psikologları, minik misafirlere hayatın normal akışında devam ettiği mesajını vererek gerekli güven hissi ortamını hazırladı.

NURİ ŞAHİN VE FUTBOLCULARDAN ZİYARET

Depremzede çocuklara psikolojik olarak gerekli destek verilirken Başkan Av. Aziz Çetin ve eşi, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve eşi, futbolcular Veysel Sarı, Güray Vural ve eşleri ile Doğukan Sinik ve Mustafa Erdilman, Hasan Subaşı Tesisleri´nde çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler ve uzun bir süre çocuklarla oyun oynadılar. Çocukların aileleri ile sohbet eden futbolcular ve eşleri ne zaman ihtiyaç duyulursa yanlarında oldukları mesajını verdiler. Animasyon ekibi ile eğlenen çocuklar da unutulmaz bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

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