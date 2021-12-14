Antalyaspor’da Fredy üzüntüsü

Trabzonspor galibiyetiyle 21 puana ulaşan FT Antalyaspor, Süper Lig’de 12. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlılar hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Konyaspor maçı hazırlıklarına ise akşam antrenmanıyla başlayacak.

Güney ekibinde Trabzonspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fredy’in üzüntüsü yaşanıyor. Angolalı deneyimli futbolcu ligde bu sezon 16 maçta forma giyerken, takımına 5 gol, 1 asistlik katkı verdi. Fredy, Trabzonspor karşısında kazanılan penaltıyı gole çevirmişti.