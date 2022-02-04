Antalyaspor, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Luiz Adriano, Fernando Martins, Admir Mehmedi ve Alassane Ndao için imza töreni gerçekleştirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törene, yeni transferlerin yanı sıra Başkan Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Birbirinden değerli ve kariyerli futbolcular ile anlaşma sağladıklarını dile getiren Çetin, "Camia olarak beklentimiz büyük. Bize en iyisini vereceklerinden eminim. Ara transfer döneminde bu kadar hareketli çalışıp az maliyetlerle iyi oyuncuları bir araya getiren başka kulüp yoktur diye düşünüyorum. Uzun vadeli çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
“Hedefimiz bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkmak”
Ligde sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve bunu ortadan kaldırmak için yönetim olarak var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Başkan Çetin, "Bulunduğumuz konumda olmamız bizleri psikolojik olarak etkiledi. Tabi bu durum takımı da etkilemiştir. Hedefimiz bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkmak” cümlelerine yer verdi.
“Stadın ismi değişebilir”
Sponsor ve projelerin devam ettiğini de belirten Aziz Çetin, “Projelerle ilgili gerileme yok. Feslikan ve Döşemealtı Hatipler Barajı'nda ekolojik kamp tesisleri yapacağız. Buradan önemli gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Corendon ile stat ismi anlaşmasını imzalama aşamasındayız. Stadın ismi Corendon Airlines Park olacak” şeklinde konuştu.
Luiz Adriano: “En iyi şekilde çalışacağım”
Törende konuşan yeni transferlerden Luiz Adriano ise Antalya’nın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Takıma katkı sağlamak adına en iyi şekilde çalışacağını ifade eden Adriano, “Geldiğim andan itibaren kulübü analiz etme şansım oldu. Bana düşen ise bu saatten itibaren çalışmalarımı yaparak en iyi şekilde bu kulübün armasını daha yükseklere taşıyabilmek adına performans göstermek" dedi.
Fernando Martins : “Doğru karar verdim”
Antalyaspor'un ligde çok rahat bir durumda olmadığını kaydeden Fernando Martins, "Antalyaspor'a tercih ederek doğru karar verdim. Antalyaspor'un başarısı olmak için çalışacağım” diye konuştu.
Ndao: “Gücümüzün sonuna kadar her maç savaşacağız”
Kulüpte aile ortamının bulunduğunu sözlerine ekleyen Ndao da, "Gücümüzün sonuna kadar her maç savaşacağız. Sezon sonunu hak ettiğimiz yerde bitiririz” değerlendirmesini yaptı.
Mehmedi: "Güveni boşa çıkarmayacağım"
Admir Mehmedi de Antalyaspor forması giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Ailenin bir parçası olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Mehmedi, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını ve sahada bunun için mücadele edeceğini vurguladı.
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