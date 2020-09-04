Antalyaspor yeni formalarını tanıttı

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Toros", "Arma", "Yivli" ve "Yakamoz" adı verilen yeni tasarımlı 4 farklı formanın tanıtımı gerçekleştirildi.

Yeni sezon formaları için hazırlanan, taraftara da yer verilen klipte ve fotoğraflarda, Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, yeni transferi Sidney Sam, Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk yer aldı.

ATATÜRK DETAYI

Antalyaspor'un yeni sezon formasında Mustafa Kemal Atatürk imzası ve "Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" sözleri yer aldı.

Ayrıca paylaşımda, "Ruhunu şehrinden alan formalarımız ile yeni sezona hazırız." ifadesi kullanıldı.