Süper Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş’ı mağlup eden ancak hafta içerisinde kupada Aytemiz Alanyaspor’a 4-0 mağlup olarak yarı finalde elenen Antalyaspor, gözünü lige çevirdi. 28. haftanın kapanış maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Antalyaspor’da hazırlıklar tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar, Karadeniz ekibiyle toplamda 22, Süper Lig’de ise 18. kez rakip olacak. Ligin ikinci yarısında aldığı puanlarla çıkışan geçen ve topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, üst üste onuncu maçından da puan almak istiyor. Rakip Çaykur Rizespor geçen hafta sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmiş ve düşme hattının üzerine çıkmıştı.
ANTALYASPOR ÜSTÜN
Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, daha önce 22 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlılar 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İç sahada oynanan 11 mücadelede ise Akrepler, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ilk yarının 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
ANTALYASPOR'DA 3 EKSİK
Antalyaspor’da zorlu Çaykur Rizespor maçı öncesi 3 oyuncu forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda Charles korona virüs nedeniyle ülkesinde yer alırken, Bahadır ise sakatlığı dolayısıyla kadroda yer bulamayacak. Nazım Sangare ise sarı kart cezası nedeniyle 21 kişilik kadroda yer alamayacak.
Yarın saat 21.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Ali Saygın Önel ve Asım Yusuf Öz yapacak.
MUHTEMEL 11
Akdeniz ekibi Antalyaspor’un Çaykur Rizespor maçına, “Boffin, Bünyamin Balcı, Celutska, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Podolski, Amilton, Sinan Gümüş ve Jahovic” on biriyle çıkması bekleniyor.
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