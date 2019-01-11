Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, William Vainqueur’un Fransa’nın Monaco kulübüyle kiralık olarak verilme noktasında anlaşıldığını futbolcunun sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.

Hasan Subaşı Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Süğlün, William Vainqueur’un Monaco kulübüne kiralık olarak verileceğini belirtti. Futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçeceğini dile getiren Süğlün, "Akşam saatlerinde netleşecek. Bir pürüz çıkmazsa Monaco kulübü ile anlaşma sağlandı" dedi.

"GÖNDERİLEN OYUNCULARDAN CİDDİ GELİR ELDE ETTİK"

Takımdan göndermeyi düşündükleri birkaç oyuncu daha olduğunu ifade eden Murat Süğlün, "Anlaşamazsak o arkadaşlarımızla çalışmaya devam edersek sıkıntı yaşar oyuncularımız o nedenle isim vermeyelim. Görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın transfer isteği var. Yüzde 100 transfer yapmayacağız diye bir şey söylemiyoruz. Mali şartlar belli. Gönderdiğimiz oyunculardan dolayı ciddi bir gelir elde ettik. Masraflarımız azaldı. Bu bağlamda mali sorumlulukları yerine getirebileceğimiz duruma geçebilirsek, transfer yapabiliriz. Yüzde 100 transfer yapacağız diye bir şey söylemiyorum. Hocamızın bir takım talepleri var. Giden oyuncuların maliyetini de göz önüne alırsak 4- 5 milyon Euro civarında toplamda karımız olacak" diye konuştu.

Maicon’un ülkesi Brezilya’da futbol hayatını devam ettireceğini kaydeden Süğlün, birkaç oyuncularına teklif olduğunu ama değerlendirmediklerinin altını çizdi.

Süğlün, kaleci Boffin ile ilgili de herhangi bir transferin söz konusu olmadığını dile getirdi.