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Antalyaspor'un en istikrarlısı Amilton

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 9. sırada bitiren Fraport TAV Antalyaspor'da en istikrarlı futbolcu Amilton Minervino da Silva olurken, Adis Jahovic attığı gollerle, Hakan Özmert ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

02.08.2020 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
Amilton

Kırmızı-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 32 oyuncu şans buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi Brezilyalı forvet Amilton Minervino da Silva aldı. Sezon boyunca 28 maça çıkan Amilton, 2 bin 145 dakika sahada kaldı.

Amilton'u, Sparta Prag'a transfer olan Çek savunma oyuncusu Ondrej Celustka takip etti. Celustka, 24 karşılaşmada 2 bin 90 dakika forma giydi.

Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin, 23 karşılaşmada 2 bin 70 dakika süre bulurken, savunmada görev yapan Nazım Sangare ise 23 maçta 2 bin 46 dakika oynadı.

EN GOLCÜ İSİM JAHOVIC

Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Adis Jahovic, takımının en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti.

Ara transfer döneminde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan kadroya dahil edilen ve Antalyaspor'da 13 maçta 1099 dakika süre alan Jahovic, rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.

Jahovic, bu sezon forma giydiği iki takımda toplam 17 gol kaydetti ve gol krallığı yarışını üçüncü sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ve birçok kulübün transfer listesinde yer aldığı konuşulan Sinan Gümüş ise attığı 5 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.
Gustavo Blanco Leschuk da sezonu 4 golle tamamladı.

TAKIMIN EN HIRÇINI HAKAN ÖZMERT

Antalyaspor'un takım kaptanı Hakan Özmert, sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti.

Hakan, 25 maçta 9 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi için gittiği ülkesi Brezilya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geri dönemeyen Charles, 2019-2020 sezonunda 5 defa sarı kartla cezalandırıldı. Celustka, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Paul Mukairu, Doğukan Sinik, Jahovic ise 4'er sarı kart gördü.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:

FutbolcuMaçDakikaGolKırmızı kartSarı kart
Amilton Silva282145203
Ondrej Celustka242090104
Ruud Boffin232070003
Nazım Sangare232046104
Ufuk Akyol281832305
Hakan Özmert251810229
Fedor Kudriashov171530001
Veysel Sarı151350104
Diego Angelo151346111
Fredy241342301
Gustavo Blanco Leschuk251338403
Paul Mukairu241293304
Bünyamin Balcı161279002
Charles171242005
Chico221141101
Doğukan Sinik211111004
Adis Jahovic131099604
Aatıf Chahechouhe171068100
Eren Albayrak141004003
Ferhat Kaplan11990003
Bahadır Öztürk11893012
Serdar Özkan12730303
Sinan Gümüş10723513
Lukas Podolski9543203
Yekta Kurtuluş7366110
Delvin N'Dinga6338000
Tarık Çamdal4276001
Ersan Gülüm3236101
Gelson Dala6166000
Salih Dursun573000
Harun Alpsoy337000
Mevlüt Han Ekelik18000

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